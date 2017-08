Aveva comprato dei funghi sottolio al supermercato ma quando ha aperto il vasetto ha fatto una strana scoperta: si vedevano in bella mostra scritte in cinese stampate direttamente sui funghi. È quanto denunciato da una signora che aveva fatto compere in un supermercato discount della sua zona che ha deciso così di fare una foto del prodotto e rivolgersi alle autorità. "Ho più volte chiesto al produttore di fornirmi l’elenco completo delle marche e dei supermercati per i quali producono, perché non vorrei più comprare altri prodotti della loro azienda provenienti dalla Cina o da chissà dove" ha raccontato la donna al Fattoalimentare.

La catena di supermercati nel frattempo ha ritirato il prodotto a scopo precauzionale, mentre l‘azienda produttrice dal suo canto ha spiegato di aver avviato indagini sul caso e, dopo numerosi analisi e accertamenti vari, non è emerso nulla dal lotto in questione né dagli altri lotti in vendita. "A seguito di un esposto fatto direttamente dalla consumatrice agli organi competenti, è stato svolto anche da parte dell’Autorità Pubblica un sopralluogo in un negozio con prelievo di prodotto del medesimo lotto. Sottoposto ad apertura ufficiale, avvenuta in presenza di un nostro perito incaricato, non sono state riscontrate anomalie, dunque il prodotto è risultato conforme" hanno spiegato dalla ditta