Una donna, letteralmente devastata dal dolore, ha condiviso sulla sua pagina facebook una fotografia del figlio in fin di vita, disteso sul letto di un ospedale e collegato alle macchine che gli permettono di sopravvivere. Il giovane, secondo la donna, avrebbe acquistato medicinali al mercato nero: prodotti di contrabbando non prescritti da nessun medico. Nel caso di Callum Maddison Shaw, in particolare, il 22enne aveva assunto Xanax, poi era collassato in casa della mamma, che dopo aver scoperto il figlio in quelle condizioni non ha potuto far altro che chiamare il pronto intervento sanitario.

La signora Angela Maddison Hutcheson ha raccontato che il giovane riesce ora a respirare solo grazie all'ausilio di macchinari ospedalieri. Lo Xanax è un farmaco prescritto dai medici per il trattamento di ansia e attacchi di panico, ma non sono pochi i giovani che cercano di acquistarlo al mercato nero per i suoi effetti. Callum è stato uno di questi: dopo averlo assunto è stato trovato disteso a terra in fondo alle scale della casa della madre, a Belfast. Sua sorella Shaunna, 26 anni, ha detto:. "Siamo fortunati che è ancora vivo, ma ora può respirare solo con l'ausilio di una macchina e non sappiamo ancora quanto tempo occorrerà affinché guarisca".