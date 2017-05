Dopo una serata tra locali e bevute il sabato sera, si era completamente ubriacato perdendo i sensi , ma la mattina dopo si è risvegliato al sicuro nella sua abitazione senza sapere bene come aveva fatto. Per svelare il mistero gli è bastato prendere il suo cellulare dove ha trovato una sorpresa: un selfie scattato la sera prima da due poliziotti davanti al suo letto. È la storia di un ragazzo australiano della Tasmania, Reece Park , che solo la domenica successiva ha capito come aveva fatto a ritornare a casa.

Il ragazzo aveva chiesto agli amici di chiamargli un taxi per tornare a casa ma l'autista vedendolo malconcio aveva avvertito la polizia che è arrivata sul posto e, dopo aver scoperto dai documenti l'indirizzo del giovane, lo ha accompagnato a casa mettendolo anche a letto. Protagonisti dell'episodio due agenti, un uomo e una donna, che prima di andarsene però hanno chiesto al giovane di farsi sul selfie con loro proprio perché temevano che il giorno dopo l'uomo non ricordasse più nulla

Quando Reece ha trovato il selfie sul suo cellulare, ha deciso di pubblicarlo su Facebook e il post è ovviamente diventato virale. Non sono mancati gli scettici tanto che la polizia della Tasmania ha risposto confermando che nello scatto vi erano effettivamente due agenti di polizia, avvertendo però che normalmente non hanno l'abitudine di fare da autobus ai cittadini ubriachi. "La polizia è sempre pronta a trovare un posto sicuro per chi è vittima dell'alcool. In questa occasione siamo stati contattati da una compagnia di taxi per dare assistenza a un uomo. Quando gli agenti sono arrivati, hanno scoperto il suo indirizzo e lo hanno accompagnato a casa aspettando che un amico arrivasse a prendersi cura di lui", hanno spiegato dal dipartimento di polizia, aggiungendo: "I nostri agenti hanno colto l'occasione per registrare il momento con un selfie nel caso probabile che l'uomo non riuscisse a ricordare come era tornato a casa".