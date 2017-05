Un uomo nudo si masturba in cima al braccio di un escavatore costruzioni nei pressi di un'autostrada a Miami Beach, in Florida. Il video, che sembra essere stato filmato da un'auto in movimento, è stato poi caricato su LiveLeak. Mostra gli occupanti della vettura che applaudono e ridono divertiti mentre si rendono conto di quello che sta succedendo. Ma per chi è ai piedi dell’escavatore la situazione è sicuramente meno gioiosa. Si tratta di una squadra di lavoratori edili della Florida Highway Patrol. Secondo quanto si legge su LiveLeak, l’uomo a bordo del mezzo meccanico potrebbe essere sotto l’influsso di sostanze psicoattive. Un portavoce del Dipartimento di Polizia di Miami Beach ha dichiarato di non avere alcuna registrazione dell'incidente. Florida Highway Patrol è stata contattata per ulteriori informazioni.