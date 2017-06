Due fratelli cubani,H.A.A., 49enne residente a Firenze e E.A.A., 43enne residente in provincia di Como, sono stati arrestati nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 giugno nella frazione di Stazione Masotti, nel comune di Serravalle Pistoiese, perché in preda ai fumi dell’alcol, si sono resi protagonisti di una serie di intemperanze.

Come riportato da Il Tirreno, i due sono stati fermati in via Provinciale Lucchese, a bordo di una Opel Agila di proprietà di una connazionale, non presente al momento dei fatti. Dopo alcuni tentativi di intimazione dello stop da parte delle forze dell’ordine, completamente ignorati dai due, la vettura è stata fermata con una manovra decisa dopo un lungo inseguimento, all'altezza del distributore di benzina che si trova all'incrocio con via di Castellina.

I fratelli sono quindi scesi dalla macchina e, con l’obiettivo di opporsi alle operazioni di identificazione, si sono completamente denudati cominciando a masturbarsi. Quindi hanno spuntato contro i carabinieri, per poi insultarli e minacciarli. I militari dell’Arma si sono visti costretti a chiedere l’intervento di altre pattuglie per bloccare i due balordi. Una volta bloccati e ammanettati, sono stati portati in caserma a bordo delle auto di servizio. Ma la loro follia si è protratta fino all’arrivo in centrale, dove sono stati rinchiusi nelle celle di sicurezza: i due infatti si sono prodotti in vari atti di autolesionismo, sbattendo violentemente la testa contro vetri e montanti degli abitacoli.

Quindi, arrestati molteplici accuse: resistenza a pubblico ufficiale e denunciati per oltraggio, rifiuto di sottoporsi all’alcol test per il 49enne che era alla guida, al quale è stata ritirata la patente, rifiuto di fornire indicazioni sulla identità, porto abusivo di un coltello a serramanico che sono stati sequestrati, atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza molesta. Dopo la convalida dell'arresto, hanno patteggiato la pena di 6 mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale.