Tante persone si sono riunite oggi pomeriggio nella chiesa di Cristo Re a Porto d’Ascoli per i funerali di Francesca Galazzo, la giovane donna morta cadendo una settimana fa dallo Sling Shot, una giostra estrema del luna park di San Benedetto del Tronto sulla quale era salita insieme a una amica. La popolazione si è stretta intorno ai familiari della ventisettenne sanbenedettese, che lascia anche un bambino di due anni. All'uscita dalla chiesa la bara di Francesca è stata accolta da un lungo, commosso, applauso, tanti palloncini bianchi e colombe. “Ciao Francy”, si leggeva su uno striscione con al centro la foto della ragazza e pieno di messaggi affettuosi di coloro che l’hanno conosciuta. Per volontà della stessa ragazza lunedì la salma sarà cremata.

Aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Nel frattempo la Procura di Ascoli Piceno prosegue le indagini per verificare se ci sono responsabilità e di chi nella morte della giovane mamma. Il pm Mara Flaiani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e per il momento vi ha iscritto Graziella Metastasio, la titolare dello Sling Shot. Dall'autopsia sul corpo della ventisettenne disposta dalla Procura di Ascoli Piceno ed effettuata martedì pomeriggio dal medico legale Giuseppe Sciarra è emerso che non c’è stato alcun malore prima della caduta mortale della ragazza. La morte è riconducibile quindi alle gravissime lesioni riportate nell'impatto.

La giostra del luna park di San Benedetto del Tronto non aveva grande successo.

Intanto parte della giostra sequestrata – la capsula, il motore e gli elastici – sono stati smontati e portati in un magazzino in attesa che venga affidata la consulenza tecnica. Sembra che quella giostra non avesse neppure tanto successo al luna park di San Benedetto: secondo quanto riferito dalla titolare, lo Sling Shot nel periodo in cui è stato in funzione prima della tragedia non ha superato la media, decisamente bassa, di 3 o 4 lanci al giorno.