Aveva 55 anni e da tempo soffriva di gravi problemi respiratori: Andy Hughes, un dipendente della Tesco, è morto qualche giorno fa a causa di una crisi improvvisa che non gli ha lasciato scampo. Dopo il decesso i suoi colleghi hanno fatto di tutto per avvisare la famiglia, ma curiosamente non sono riusciti a trovare nessuno. Né un fratello, né uno zio, né un altro parente. Dopo aver fatto una colletta hanno assunto un esperto affinché facesse maggiori ricerche sul signor Hughes, senza però che si riuscisse a trovare nessuno. Il 55enne era un uomo completamente solo al mondo. Un uomo che, oltre ai suoi colleghi di lavoro, non aveva affetti né amicizie.

Anche per questo proprio i suoi colleghi la scorsa settimana hanno deciso di prendere in mano l'iniziativa per lo svolgimento dei funerali: hanno optato per la cremazione dell'uomo e poi per la dispersione delle sue ceneri proprio nel parcheggio Tesco in cui lavorava Huges, con tanto di piccola lapide commemorativa. "Andy era una lavoratore modello, una figura chiave nella nostra azienda. Aveva un cuore d'oro e non potevamo lasciare che venisse dimenticato", hanno detto alcuni colleghi.