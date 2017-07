Efferato episodio di violenza nelle scorse ore in Messico dove un commando armato ha assaltato un'abitazione della città di Tizayuca, nella parte centrale del Paese americano, non lontano da Città del Messico, Incurante della nutrita presenza di minori. Il gruppo infatti ha aggredito i presenti a una festa per bambini, facendo un massacro. Lo hanno riferito i media locali citando le forze di sicurezza dello Stato di Hidalgo.

Secondo i giornali messicani, il commando era composto da persone travestite da agenti di polizia che approfittando della situazione si sono fatti aprire le porte della casa dando vita alla mattanza, costata la vita ad almeno 11 persone. Raccapricciante la scena che si sono trovati davanti poliziotti e soccorsi, allertati da una chiamata al numero d'emergenza. A terra, in una pozza di sangue, giacevano i corpi senza vita di sette donne, due uomini e due minorenni. Ritrovati vivi altri minori che partecipavano alla festa.

Macabre le modalità dell'attacco. Gli assalitori, almeno quattro uomini, infatti avrebbero ucciso tutti a coltellate. Per gli inquirenti locali si tratterebbe di un regolamento di conti in ambienti della criminalità organizzata visto che una delle vittime e proprietario di casa aveva vari precedenti per diversi reati anche gravi.