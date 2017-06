in foto: Studenti impegnati nell'esame di Maturità (Getty).

Da poco più di una settimana il Ministero dell'Istruzione ha reso noti i nomi dei temuti commissari esterni degli esami di Maturità, vero e proprio spauracchio per tutti gli studenti che dal prossimo 21 giugno saranno alle prese prima con le prove scritte e poi con il colloquio orale per ottenere l'ambito diploma. Mentre le materie esterne sono state svelate lo scorso gennaio, la decisione dei professori esterni ha tenuto con il fiato sospeso migliaia di ragazzi italiani: le commissioni d'esame, infatti, sono miste, composte da tre professori interni alla classe e altri tre esterni più un commissario, anch'egli in arrivo da un altro istituto, che possono mettere in difficoltà i diplomandi. Per questo, è necessario ottenere quante più informazioni è possibile su quali domande possono fare, sui loro interessi, gli argomenti a cui tengono di più e su come sono soliti interrogare i loro alunni.

Ai tempi di internet, la ricerca degli identikit dei commissari esterni non poteva non avvenire tramite i social network, dove è possibile trovare delle vere e proprie recensioni con l'indicazione di tutte le caratteristiche di questi docenti. Dettagli spesso insignificanti per i più, ma che per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori possono risultare fondamentali per superare le prove scritte e soprattutto il colloquio orale della Maturità. È Facebook il luogo privilegiato per scambiarsi informazioni di questo tipo: fioccano, infatti, sulla piattaforma di Mark Zuckerberg i gruppi dedicati a questo scopo, molto ben organizzati e addirittura suddivisi per città o provincia, tutti con migliaia di iscritti. Basta digitare "Maturità 2017 Commissari esterni" nel motore di ricerca interno al social network e vi si apriranno decine di pagine tra cui scegliere.

Si ricorda che quest'anno al liceo classico saranno esterni alla scuola i commissari delle materie di italiano, lingua straniera e matematica. Lo stesso vale per il liceo di scienze umane, mentre allo scientifico e al linguistico saranno esterni i docenti di italiano, lingua straniera e fisica. Le commissioni sono 12.691 per un totale di 25.256 classi su tutto il territorio nazionale. Ad oggi, con gli scrutini ancora in corso, sono 505.686 i candidati iscritti alla Maturità, di cui 489.168 interni e 16.518 esterni.