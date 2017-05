Migliaia di studenti italiani stanno già cominciando a fare il conto alla rovescia per l'esame di Stato 2017. Mercoledì 21 giugno è la data scelta dal Ministero della Pubblica Istruzione per l'inizio della Maturità. Si tratta di uno dei momenti più importanti delle vita di tutti coloro che frequentano il quinto anno delle scuole superiori, tra licei, istituti tecnici e professionali, in cui porre le basi per la costruzione del proprio futuro, tra chi sceglierà di proseguire gli studi con l'università e chi, invece, tenterà la fortuna nel mondo del lavoro. Proprio per questo è indispensabile saper affrontare le prove col piede giusto senza farsi prendere dal panico e dall'ansia. Ovviamente, bisogna studiare, ma ci sono alcuni consigli da seguire per arrivare preparati a questo appuntamento e con il minimo stress. Eccone almeno cinque per superare nel migliore dei modi la Maturità 2017.

#1 Studiare sì, ma con metodo.

Il primo sembra un consiglio ovvio, ma potrebbe anche non essere così. Per superare l'esame di Maturità, magari anche con voti alti, bisogna studiare. È inutile, però, cercare di recuperare in poco tempo il programma di tutto l'anno scolastico, in genere in quei dieci, massimo quindici giorni che separano la fine della scuola dalla prima prova. Dovrete cercare di farlo poco alla volta, dandovi del tempo e pianificando un sistema preciso di studio, che vi permetterà di impegnarvi ma senza rinunciare alle uscite con gli amici e ai vostri hobby preferiti. Se proprio non ci riuscite, fate un calendario con orari da rispettare in cui approfondire le singole materie. Concentratevi soprattutto su quelle del cosiddetto quizzone e della seconda prova, che varia a seconda degli indirizzi, perché la prova d'italiano prevede varie tipologie di tema per cui se non siete ferrati sulla letteratura italiana potete optare per il saggio breve o l'articolo di giornale facendo leva sulle vostre conoscenze in materia di attualità. Cercate, infine, di alternare lo studio individuale a ripassi di gruppo, per scoprire se si hanno delle lacune e come, eventualmente, colmarle con l'aiuto dei propri compagni.

#2 Attenzione alla tesina e al colloquio orale.

Mentre ci si prepara alle tre prove scritte, non bisogna perdere di vista l'ultima fase degli esami di Maturità, e cioè il colloquio orale. Esporre in maniera brillante la propria tesina può far ottenere al candidato un massimo di 30 punti per alzare il voto finale. Ogni diplomando, infatti, deve mettere in mostra le proprie capacità attraverso l'elaborato da presentare alla commissione esaminatrice. Prima di tutto, una buona tesina di maturità deve contenere al suo interno i collegamenti tra le varie materie e gli argomenti affrontati durante il percorso scolastico, aiutandovi con una mappa concettuale. Cercate di non mirare a tematiche estremamente ambiziose quanto invece ad altre che possono risultare più originali per i vostri interlocutori. In ogni caso è importante evitare di voler necessariamente creare dei collegamenti laddove non esistono. Non affidatevi troppo alle voci che corrono in Rete, sia per quanto riguarda tesine già pronte che per le prove scritte. Che le tracce si trovino libere sul web prima dell'inizio dell'esame è una delle bufale sulla Maturità.

#3 La Maturità comincia dall'alimentazione: mangiate sano.

Mens sana in corpore sano, dicevano gli antichi. E avevano ragione: per dare il massimo durante gli esami, combattere la stanchezza e non perdere la concentrazione bisogna cominciare a preparare anche il proprio fisico, mangiando alimenti sani ed equilibrati, ricchi di vitamine, sostanze rilassanti e altri valori nutrizionali. Tra questi, ci sono, ad esempio, pane, pasta, riso, lattuga, radicchio, cipolla, formaggi freschi, yogurt, uova bollite, latte caldo e frutta dolce. Se avete problemi di sonno, provate, invece, gli infusi di miele. Da evitare assolutamente, o comunque limitarne l'utilizzo, al contrario, tutti quei prodotti che accrescono l'agitazione e rendono difficile la digestione, primo tra tutti il caffè, ma anche gli alcolici e i piatti eccessivamente salati. Attenzione, però, non solo a cosa mangiate ma anche a come lo fate, riuscendo a dedicare il tempo necessario al pranzo e alla cena, magari insieme alla famiglia e senza fretta, per staccare un po' dallo studio.

#4 Via l'ansia da "notte prima degli esami"

Più ci si avvicina al giorno della prima prova, più l‘ansia da prestazione aumenta. Non importa che vi sentiate preparati o meno. Il panico è sempre dietro l'angolo e può rappresentare un nemico molto pericoloso, causando un basso rendimento dello studente nonostante gli sforzi e l'impegno. Per superarlo, ci sono alcuni consigli da seguire, soprattutto la notte prima degli esami: in particolare, fate abbondanti colazioni, per far arrivare al vostro cervello la giusta quantità di glucosio, camminate più che potete per scaricare lo stress o fate attività fisica, e, infine, dormite. Dal punto di vista scientifico è infatti necessario andare a letto presto, perché se si riposa di meno è possibile far calare la memoria e l'attenzione rapidamente.

#5 Addio bigliettini: fatevi aiutare dalla tecnologia.

Infine, non affannatevi a preparare i vecchi bigliettini con le nozioni che avete paura di dimenticare. Piuttosto, fatevi aiutare dalla tecnologia per superare le prove della Maturità, scaricando sui vostri dispositivi, smartphone o tablet, le migliori applicazioni per ripassare gli argomenti, realizzare mappe concettuali e fare traduzioni e analisi del testo più facili. Per chi è rimasto indietro, ad esempio, c'è "Appunti", una app che raccoglie riassunti, immagini e diversi contenuti legati ad argomenti e materie utili in fase di esame. Se, invece, avete problemi con la letteratura italiana, esiste "Fare Letteratura", un software che consente ai maturandi di consultare analisi del testo, contenuti suddivisi per opere e commenti, oltre che accedere ad un vasto database di personaggi, parafrasi e riassunti.