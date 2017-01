Tragedia che ha dell’incredibile quella avvenuta a San Lorenzo Bellizzi, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 38 anni, Pietro Cersosimo, è morto carbonizzato dopo essere caduto nel camino acceso della propria abitazione, a causa di una crisi epilettica. Cersosimo, scapolo e orfano di entrambi i genitori, era da solo in casa e stava guardando una partita in televisione quando si è sentito male. Nessuno quindi ha sentito le sue grida quando è caduto nel camino dove era accesso il fuoco e il suo corpo è stato rapidamente avvolto dalle fiamme.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini che vedendo il fumo provenire dall’abitazione del 38enne, hanno immediatamente chiamato i Carabinieri di Cerchiara. Sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco che hanno subito domato le fiamme, trovando anche il corpo dell’uomo. Purtroppo era già troppo tardi. Indagini sono in corso per accertare l’esatta dinamica del dramma. Non si esclude che l’uomo si fosse addormentato davanti al focolare accesso o sia stato vittima del monossido che gli ha fatto perdere i sensi prima di essere avvolto dalle fiamme che poi lo hanno ucciso.