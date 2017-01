Una 15enne è morta dopo essere stata colpita da un proiettile vagante mentre assisteva ad uno spettacolo pirotecnico la notte di Capodanno a Malabon, città delle Filippine. Un rapporto inviato al direttore del National Capital Region Police Office, Oscar Albayalde, ha certificato che Emelyn Villanueva è stata dichiarata morta nella giornata di oggi, Mercoledì 4 gennaio. È deceduto nel reparto di terapia intensiva di chirurgica del Jose Reyes Memorial Medical Center. "La ragazza è arrivata in ospedale in coma. La sua condizione non è cambiata. Non ci sono stati sviluppi positivi", ha detto una fonte dall’ospedale di Manila.

Un medico ha confermato che la ragazza era ancora in terapia intensiva chirurgica nel pomeriggio di ieri, ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli, ammettendo che solo i parenti potevano avere accesso a tali informazioni. Emelyn stava assistendo ad uno spettacolo pirotecnico vicino casa, quando è stata colpita dal proiettile alla testa. Erano le 23.45 del 31 dicembre. In una conferenza stampa, il segretario della Sanità Paulyn Ubial, è apparso con le lacrime agli occhi quando ha annunciato che Villanueva, “una brava studentessa”, è stata una delle quattro vittime dei botti di Capodanno nelle Filippine. La polizia ha chiarito che chi ha sparato lo ha fatto deliberatamente, anche se l'adolescente non era il bersaglio.