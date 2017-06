Ad appena un anno dalla legalizzazione delle nozze gay la Colombia fa i conti con una nuova realtà in tema di famiglia: il riconoscimento della prima famiglia poliamorosa formata da tre gay. Attraverso una firma su un atto davanti a un notaio di Medellin, infatti, tre uomini hanno dato ufficialmente vita alla loro unione familiare in maniera perfettamente legale. È la storia di Manuel Bermudez, 50 anni giornalista, Víctor Hugo Prada, 22 attore, e Alejandro Rodriguez, 36 anni personal trainer, che dal 3 giugno scorso hanno dato vita a quella che è stata ribattezzata "trieja", un passo oltre la coppia che in spagnolo si dice "pareja".

"Questo genere di unioni è frequente, ma è la prima volta che una di esse viene legalizzata", ha spiegato all'Afp German Rincon Perfetti, avvocato dell'associazione Lgbt che ha seguito i tre uomini in questo progetto di vita comune. Ovviamente non si tratta di nozze a tutti gli effetti ma il meccanismo usato è quello di creare un regime patrimoniale comune che in caso di decesso o separazione permette di accedere alle pensioni o procedere a una separazione dei beni. "È un riconoscimento che esistono altri tipi di famiglie" ha aggiunto Rincon, sottolineando che l'atto ha conseguenze "al 100 per 100 legali" per i tre uomini.

I tre protagonisti della prima famiglia poliamorosa colombiana in realtà inizialmente erano quattro ma, a seguito di un malattia nel 2015, uno di loro è venuto a mancare e proprio questo ha dato la spinta agli altri tre per creare questo regime patrimoniale comune. I primi a incontrarsi sono stati Alejandro e Manuel, ma quando quest’ultimo ha scoperto di amare anche Alex le cose si sono complicate. Quando la prima storia sembrava stesse per finire Alejandro e Alex si sono conosciuti piacendosi e tutti e tre hanno provato a stare insieme con successo. Nel 2012 è arrivato Victor e la relazione si è allargata ancora fino a che Alex è morto dopo essersi ammalato di cancro e gli altri tre hanno deciso di unirsi formalmente