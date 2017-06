Terribile tragedia nelle scorse ore su un battello turistico con circa 150 persone a bordo che stava navigando su un bacino idrico artificiale a Guatapé, nel nord-ovest della Colombia. L'imbarcazione si è improvvisamente fermata in mezzo al lago, ondeggiando e imbarcando acqua e in pochi minuti si è capovolta affondando tra le urla e il terrore delle persone a bordo, la maggior parte delle quali si sono tuffate in acqua. Tragico il bilancio dell'incidente: almeno nove persone sono morte mentre altre 28 risultano disperse. Lo rendono noto fonti ufficiali delle autorità locali precisando che nell'episodio sono rimate anche ferite 25 persone, ricoverate in ospedale.

"La nave ha iniziato a ondeggiare e a un certo punto si è spezzata in due, la gente era come impazzata", ha raccontato una delle superstiti ad una emittente locale Caracol. Lei, come la maggior parte dei superstiti del naufragio, è stata raccolta e portata a riva da altre imbarcazioni che si trovavano nello stesso specchio di acqua dove è affondato il traghetto. “Tutte le barche ormeggiate hanno cominciato a uscire in mare per soccorrere le persone ma per la disperazione i naufraghi hanno iniziato a salire addosso agli altri per uscire dall’acqua, c’era tanta gente che stava male, altri erano svenuti o prive di sensi” ha raccontato un'altra testimone.

Le cause del naufragio ancora non si conoscono ma secondo quanto rivelato da alcuni media del posto, al momento della tragedia sembra che a bordo si stesse festeggiando un matrimonio e che l'imbarcazione, denominata ‘L'ammiraglio', era sovraccarica e non aveva il numero previsto di scialuppe di salvataggio. Sul caso sta indagando la polizia mentre continuano le operazioni di soccorso con un elicottero e squadre di subacquei per recuperare i dispersi anche se ormai ci sono poche speranze di ritrovarli in vita.