Un aereo cargo Boeing 727 della compagnia colombiana Aerosucre è precipitato ieri nell'Est della Colombia pochi istanti dopo il decollo. Il bilancio è di cinque membri dell'equipaggio morti e un altro che ha riportato gravissime ferite ed è stato trasportato con un aereo ambulanza nella capitale, Bogotà. Lo schianto si è verificato non lontano dalla frontiera con il Venezuela. L'aereo era decollato da Puerto Carreno ed era diretto a Bogotà.

Erano le 17 e 23 minuti in Colombia quando il velivolo – che trasportava pesce – è precipitato, tre minuti dopo essere decollato dall'aeroporto. Le cause dell'incidente non sono ancora note, ma la pista più probabile sembra essere quella di un guasto ai carrelli. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta, mentre i media hanno reso noti i nomi delle vittime: Jaime Cantillo (capitano), Mauricio Guzmán (copilota), Pedro Duarte (ingegnere di volo), Felipe Vargas (tecnico) e Nelson David Rojas (operario).

A quanto pare i due piloti avrebbero dovuto fare i conti con un inaspettato guasto al sistema dei carrelli, che avrebbero urtato un ostacolo impedendo al velivolo di prendere quota regolarmente. L'aereo, secondo un testimone, si sarebbe poi schiantato contro un albero e sarebbe andato a fuoco. A bordo fortunatamente c'erano solo membri dell'equipaggio e nessun passeggero.