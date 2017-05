in foto: Il sommergibile Scirè (Credits to Diego Quevedo Carmona)

Storie di mostri marini che emergono dalle profondità abissali per attaccare le navi in mare aperto popolano incubi e leggende dei lupi di mare. Chi sa che cosa avranno pensato i marinai della nave mercantile che, nella notte tra 10 e 11 maggio, sono stati urtati dal sommergibile Scirè della Marina Militare. L’incidente è avvenuto al largo del Golfo di Squillace, in Calabria, e non ha causato feriti.

In seguito all’urto, il sommergibile, impegnato in un trasferimento per attività addestramento, è emerso e ha ripreso la navigazione verso la propria base. Sono in corso di accertamento le cause dell’incidente.

Non un caso isolato.

Non è la prima volta che un sottomarino colpisce un'imbarcazione. Navigando al di sotto della superficie, talvolta può risultare complicato, specie di notte, eseguire correttamente le manovre di navigazione necessarie ad evitare altre imbarcazioni segnalate sul radar. L'ultimo caso nel Mediterraneo risale al luglio del 2016, quando il sommergibile nucleare britannico HMS Ambush urtò un mercantile in fase di immersione durante un'esercitazione in corso di svolgimento davanti alle coste di Gibilterra. Anche in quel caso, non ci furono feriti.