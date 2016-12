Come informa l'Agenzia del farmaco con un comunicato stampa, è stato ritirato da tutte le farmacie italiane un lotto del collirio Redoff Coll Fl 5ml 0,2%+0,1% prodotto dalla Thèa Farma Spa. Come spiega Farmarete, portale dedicato ai farmacisti, il richiamo è stato predisposto in seguito al riscontro di "risultati fuori specifica con impurezze sconosciute” in alcuni flaconcini. Il collirio ritirato i via precauzionale viene spesso utilizzato per la cura di congiuntivite, blefarocongiuntivite e cheratite. Il lotto interessato è lo 07-2017, n. 007016 e AIC 036506018. Chi avesse una confezione del lotto in casa non deve utilizzarla.

"La serie di verifiche cui sono sottoposti i medicinali in commercio, può talvolta evidenziare una variazione del rapporto tra rischio e beneficio nell’uso del farmaco o, più semplicemente, un’efficacia minore rispetto a quella attesa. In altre occasioni, poi, un medicinale sottoposto ai controlli può non presentare la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata nei documenti che ne accompagnano il percorso di vita. In tutti questi casi l’Aifa, per tutelare la salute del cittadino, interviene con una serie d’azioni che possono andare dalla sospensione al divieto di vendita, ovvero un provvedimento amministrativo che, con effetto immediato, impedisce dal momento della sua entrata in vigore, la vendita sul territorio nazionale di una specialità medicinale, di prodotti medicinali non dotati di Autorizzazione all’Immissione in Commercio, sempre per motivi di sanità pubblica", si legge nella nota diramata da Aifa.