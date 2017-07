Amava collezionare video porno estremi in cui comparivano scene di sesso tra donne e animali arrivando infine a mostrali anche a una partner che infine l'ha denunciata. È la storia di una donna britannica di 54 anni, Wendy Jones, arrestata e processata a Liverpool ma che è riuscita infine a evitare il carcere. Dopo la denuncia, la polizia locale ha effettuato una perquisizione e sequestrato i suoi computer trovando le scabrose immagini.

Come ricostruito dall'inchiesta, negli ultimi quattro anni la donna aveva collezionato decine di video porno molto estremi tra cui quelli di bestialità in cui si vedevano ad esempio scene di donne che facevano sesso con cavalli, cani e addirittura un maiale. I suoi reati sono venuti alla luce quando una fidanzata l'ha denunciata affermando che le aveva mostrato anche una foto nella quale sembrava ci fosse un bambino abusato sessualmente da un uomo. La presunta immagine però non è mai stata ritrovata dalla polizia e la 54enne non è stata incriminata per questo. Per lei il giudice ha stabilito 60 giorni di attività di riabilitazione e un ordine di prevenzione per reati sessuali di 10 anni.