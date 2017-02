Una colf di nazionalità brasiliana, licenziata da un uomo e una donna di Verona che ritenevano non trattasse adeguatamente i loro figli, ha denunciato i due – una volta rientrata in patria – accusandoli di aggressioni fisiche anche a scopo sessuale, minacce e violenza psicologica. La coppia italiana, a meno di essere salvata da un provvedimento dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, rischia l'estradizione in Brasile.

La Corte di Cassazione, malgrado il parere contrario del procuratore generale, ha dato l'ok all'estradizione: pur ammettendo, come spiega il "Corriere della Sera", che esistono "punti critici" nella procedura, un accordo bilaterale stipulato nel 1989 non prevede che le autorità giudiziarie italiane valutino la richiesta nel merito, ma semplicemente che verifichino che la richiesta del paese sudamericano indichi i motivi della richiesta (cioè le presunte aggressioni e le minacce) e le fonti di prova (ovvero la testimonianza della colf). In base al trattato bilaterale del 1989, quindi, è sufficiente che un cittadino brasiliano denunci nel proprio Paese un italiano per autorizzare i tribunali del Paese sudamericano a chiedere, ottenendolo senza difficoltà, l'estradizione di un nostro concittadino.

I due coniugi veronesi, che dovranno comunque rispondere di accuse pesanti, hanno un'ultima speranza: che il ministro della Giustizia italiano Andrea Orlando eserciti il proprio "rifiuto facoltativo" previsto dall'accordo tra Italia e Brasile, negando in questo modo l'estradizione. Facoltà che il Guardasigilli deve esercitare entro 45 giorni, che per la moglie scadono il 18 febbraio.