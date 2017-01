Si è imposta di raggiungere il suo ospedale, nonostante le difficoltà di circolazione a causa dell’ondata di neve che ha colpito la Puglia e tutto il centro-sud. Rosa Maiullari però ha dovuto attrezzarsi in modo quantomeno alternative per raggiungere il “Miulli” di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, dove fa l’ostetrica. Così è salita sul trattore e si è fatta i 12 chilometri che separano l’ospedale da Santeramo in Colle, dove risiede.

La sua storia ha catalizzato l’attenzione dei media e ora ha deciso di spiegare nel dettaglio quel che è successo due giorni fa. Quando si è svegliata, ha capito subito che non sarebbe potuta uscire con l’auto: Santeramo era completamente bloccata dalla neve. Ma Rosa non si è persa d'animo. Ci ha messo un’ora per raggiungere il reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale Miulli di Acquaviva: “Solitamente ci metto 15 minuti, ma la strada era sommersa da un metro di neve e non avevo alternative" ha spiegato a Repubblica. Rosa è stata accompagnata sul trattore da due fratelli macchinisti di Trenitalia, suoi parenti. Oltre a loro, la 53enne c'era anche il marito che la donna ha voluto ringraziare: “Mi conosce benissimo. All'inizio ha sorriso, come sempre, delle mie piccole pazzie. Ma sapeva che dovevo raggiungere a tutti i costi l'ospedale. Io non lavoro solo per dovere: lo faccio per dedizione e per passione. E c'erano le partorienti ad aspettarmi”.

E alla fine il viaggio, ha portato i risultati sperati: “Ho fatto nascere una bambina. E’ proprio di Santeramo, la cui mamma aveva raggiunto l'ospedale a fatica. Ho perso il conto di quanti bimbi ho visto venire al mondo: eppure l'emozione è sempre unica ed è questo che mi fa andare avanti" racconta Rosa. Alla fine si è fatta pure un selfie col trattore: "Una cosa inaspettata. Ho fatto quelle foto solo perché me lo chiedevano le colleghe, visto che nessuno credeva fossi davvero arrivata in trattore" dice nell’intervista.