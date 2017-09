I fratelli Claudio e Simone Bruccoleri, titolari di un'azienda operante nel settore del beauty, hanno regalato un viaggio premio ai loro lavoratori per i 50 anni di attività. Tre giorni di puro divertimento e relax per i 25 fortunati dipendenti, storici ma anche giovani ragazzi che sono arrivati da poco. Solo pochissimi, invece, sono stati costretti a rinunciare per motivi personali o esigenze familiari. Il pullman li porterà a Livorno, poi da lì il traghetto verso la Sardegna, precisamente verso Olbia e il trasferimento in un resort di lusso all’interno dell’arcipelago de La Maddalena. «Si tratta di un traguardo davvero importantee ci sembrava giusto celebrarlo in questo modo. Crediamo molto nella collaborazione all’interno di un’azienda e abbiamo deciso di valorizzare il lavoro che quotidianamente viene fatto. Non c’era niente di meglio dunque che gratificare chi ha reso e rende ogni giorno importante questa azienda» racconta Simone Bruccoleri, uno dei dipendenti.

Anche i dipendenti, però, hanno deciso di festeggiare i cinquant'anni della Labor omaggiando i fratelli Bruccoleri con una targa speciale, un biglietto ricordo e una bellissima bottiglia di champagne personalizzata. Per l’occasione è stata anche realizzata una maglia speciale, una polo bianca con il logo dell’azienda abbinato al numero 50 che tutti indosseranno nei tre giorni. Lunedì mattina il ritorno e poi subito tutti al lavoro con più sorrisi che mugugni. «Lavoro alla Labor da vent’anni – racconta uno dei dipendenti – e questa sorpresa è stata davvero la più bella che ci potessero fare. Soprattutto per me che lavoro qui da tanti anni. Adesso mi sento ancora di più parte di questa grande famiglia».