in foto: Claude Monet, Le Ninfee Bianche (1899), Museo Puškin, Mosca

Il Complesso del Vittoriano di Roma si prepara ad ospitare una delle mostre più attese della prossima stagione: un'esposizione interamente dedicata a Claude Monet, in programma per l'ottobre prossimo, che ha già registrato il boom di richieste per i biglietti. Dopo il successo delle mostre dedicate a Giovanni Boldini e a Botero che saranno aperte fino ad estate inoltrata, quella di Monet si prepara ad essere una delle esposizioni più visitate di sempre.

Dal 19 ottobre prossimo fino al 28 gennaio 2018 l'Ala Brasini del Vittoriano ospiterà ben sessanta opere provenienti dal famoso Musée Marmottan di Parigi, che vanta la più grande collezione di tele impressioniste d'Europa, fra cui, appunto, Claude Monet. L'esposizione, curata da Marianne Mathieu, porterà in Italia tutti i dipinti più famosi del maestro, dai primi paesaggi fino alle famosissime serie delle Ninfee.

Da Parigi a Roma: Monet in 60 opere

in foto: Impressione, levar del sole (1872), Musée Marmottan, Parigi

Nel 2016 il Musée Marmottan ha festeggiato i 60 anni di attività: importante istituzione fin dagli anni Trenta, fu negli anni Sessanta che il museo si costituì quale punto di riferimento nel panorama modiale per quanto riguarda le collezioni impressioniste: alla morte del secondogenito di Monet, Michel, tutte le opere conservate fino a quel momento nella casa di Giverny furono donate al museo, che negli anni Novanta prese appunto il suo nome. A seguito di altre importanti donazioni le collezioni si arricchiscono di capolavori di Eugène Boudin, Paul Gauguin, Pierre-Auguste Renoir e Edgar Degas, rendendo il Marmottan noto in tutto il mondo.

Fra gli altri, la collezione del Marmottan vanta due fra le opere più famose di Monet: “Impressione. Levar del sole” del 1872, ritenuta l'opera anticipatrice del nascente movimento impressionista, e “Il Ponte giapponese” del 1910, oltre che numerose tele appartenenti alla serie delle Ninfee.

in foto: Claude Monet, Il ponte giapponese (1899), Museum of Modern Art, New York

La mostra presso il Complesso del Vittoriano ripercorre la vicenda artistica di Claude Monet attraverso le maggiori opere: si va dai primi approcci alla pittura “an plain air” di fine Ottocento ai meravigliosi paesaggi e alle vedute urbane di Parigi e Londra, dai ritratti di famiglia alle celeberrime tele con i fiori e le ninfee del suo giardino di Giverny.

La mostra dedicata a Monet si preannuncia un successo senza precedenti: il Vittoriano ha da poco aperto le prenotazioni per i biglietti, che hanno già registrato un numero altissimo di richieste.