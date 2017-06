Attimi di paura martedì a bordo di un autobus di linea privato che era partito da Trapani e stava andando a Palermo. Un uomo di nazionalità sudanese che era tra i passeggeri ha improvvisamente afferrato il volante strappandolo all'autista mentre il mezzo era in corsa e cercando di farlo uscire di strada. Ad evitare il peggio è stata la resistenza dello stesso autista del mezzo e l'intervento tempestivo di alcuni militari in borghese e liberi dal servizio che si trovavano a bordo e che lo hanno bloccato.

Fortunatamente, a parte lo spavento, nessuno è rimasto ferito durante l'episodio e l'uomo è stato consegnato alle forze dell'ordine a Castellammare del Golfo, sempre nel Trapanese. Il protagonista del gesto è stato portato in caserma e viene ora interrogato dagli uomini della Digos per chiarire quale sia il movente dietro l'episodio che poteva trasformarsi in tragedia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo era salito a bordo del pullman della ditta Salemi senza dare problemi ma prima della galleria Segesta si sarebbe alzato dirigendosi verso l'autista. Avrebbe afferrato di scatto il volante cercando di girarlo prima dell'intervento dei due militari. Secondo i primi accertamenti, il sudanese non avrebbe avuto armi con sé. Sul caso la magistratura ha aperto una inchiesta affidata al pool della dda di Palermo che coordina le inchieste sul terrorismo.