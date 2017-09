Tre israeliani sono stati uccisi in un attacco condotto nelle vicinanze di un insediamento israeliano nella Cisgiordania, non lontano da Gerusalemme. Lo rivelano fondi di polizia e sanitarie. L’attacco è avvenuto questa mattina. “Le unità di polizia hanno risposto a un attacco terroristico vicino a Har Hadar, fuori Gerusalemme”, recita in un comunicato il portavoce della polizia Miki Rosenfeld, che ha confermato la morte dei tre israeliani. Un quarto israeliano, che sarebbe rimasto ferito gravemente, è stato trasportato in ospedale. L'aggressore palestinese, un uomo di trentasette anni con regolare permesso di lavoro in Israele, è stato “neutralizzato” (sarebbe stato ucciso). Da quanto emerso, l’assalitore è entrato in azione dopo essersi mescolato ai lavoratori palestinesi che si sottoponevano ai controlli di sicurezza per entrare in città. Sarebbe riuscito ad avvicinarsi al cancello posteriore dell'insediamento insieme ad altri operai, ha estratto un'arma e ha aperto il fuoco contro le forze di sicurezza da distanza ravvicinata.

Hamas: “Un nuovo capitolo dell'Intifada” – Hamas da Gaza ha commentato l'attacco palestinese di questa mattina: “È un nuovo capitolo dell"Intifada di Al-Quds (Gerusalemme)”, ha detto Hazzam Qassam portavoce della fazione, citato dai media. “Significa che ogni tentativo di ‘giudaizzare' la città non cambia il fatto che Gerusalemme è arabo-musulmana: i suoi cittadini e la gioventù non risparmieranno alcun sforzo per redimerla con il loro spirito e sangue”, ha detto ancora.

Lo scorso luglio l’assalto alla Spianata delle Moschee – Da quando nel 2015 è scoppiata la cosiddetta “Intifada dei coltelli” sono oltre 40 gli israeliani rimasti uccisi in attacchi simili a quello di questa mattina. Uno degli ultimi gravi episodi registrati è stato quello alla Spianata delle Moschee del 14 luglio scorso, quando alla Porta dei Leoni vennero uccisi due militari israeliani.