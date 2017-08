È finita in tragedia la vacanza di un 20enne di nazionalità ungherese in Liguria. Intorno alle tre della scorsa notte è precipitato dal muraglione del santuario di Nostra Signora di Soviore, nel comune di Monterosso, famoso borgo delle Cinque Terre. È morto quasi sul colpo, dopo aver fatto un volo di circa otto metri. Sul posto sono immediatamente intervenuti la pubblica assistenza di Monterosso, l’automedica D3 di Brugnato e i carabinieri della Spezia, ma le sue condizioni sono apparse molto gravi. Inutili si sono rivelati i numerosi tentativi di rianimazione effettuati dai medici, per lui non c'è stato nulla da fare a causa delle ferite riportate nella caduta.

Intanto, sono in corso le indagini per accertare le cause della caduta. La dinamica di quanto accaduto la scorsa notte resta ancora un mistero. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari, pare che la vittima, forse ubriaca e di cui non sono ancora state rese note le generalità, si sarebbe sporta da un terrapieno che si trova vicino al Santuario ed avrebbe perso l'equilibrio volando letteralmente nel vuoto.