All'improvviso è spuntato dal mare e ha iniziato a correre in mezzo ai bagnanti stupefatti. Il protagonista dell'assurda vicenda è un cinghiale selvatico che ha fatto la sua comparsa in una spiaggia sabato scorso, 19 agosto 2017. Mentre i bagnanti in vacanza erano stesi a rilassarsi e prendere il sole e i surfisti approfittavano delle ottime condizioni del mare per saltare qualche onda, all'improvviso un cinghiale è uscito dall'acqua correndo a più non posso. Presa la rincorsa, l'animale è fuggito verso la spiaggia visibilmente traumatizzato e nella corsa ha colpito anche qualche bagnante che ignaro stava assistendo all'incredibile scena. Rincorso da alcune persone, intenzionato ad acciuffarlo, il cinghiale è riuscito a scappare. La vicenda è stata documentata da uno dei tantissimi testimoni presenti al momento del fatto con un video pubblicato su Facebook dalla pagina "Welcome to Tattari". Secondo la pagina, il fatto sarebbe accaduto in Sardegna, ma tra i commentatori in molti fanno notare che quello ritratto nel video non è un tipico ambiente marina sardo e che i bagnanti parlerebbero una lingua simile al polacco.