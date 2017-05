È drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Cina, il secondo in pochi giorni che vede coinvolto un autobus e che ha provocato diverse vittime. Le persone rimaste uccise nell’ultimo schianto sono almeno dodici, mentre la scorsa settimana altre dodici persone sono morte per un incendio scoppiato in una galleria. Secondo quanto riportato dai media locali, l’ultimo drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì su un’autostrada nazionale nei pressi della città di Yingtan, nella provincia di Jiangxi. Un autobus si è scontrato con un camion. Oltre alle dodici vittime – tra di loro c’è anche l’autista dell’autobus – si segnalano decine di feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni.

Arrestato l'autista del camion – L'autista del camion, da quanto è emerso, è stato fermato dopo l'avvio delle indagini che stanno cercando di far luce sul tragico episodio. Le immagini apparse in rete mostrano l'autobus coinvolto nell’incidente completamente distrutto. “Le persone sul bus sono coperte di sangue”, è quanto ha detto una donna testimone del dramma. Ancora da accertare le cause dell’incidente: tra le ipotesi vi è il superamento della linea di divisione tra le due corsie per ogni senso di marcia, in assenza di spartitraffico centrale.

L’incidente della scorsa settimana: morti 11 bambini – La scorsa settimana, nella provincia di Shandong, undici bambini più l’autista del pullman sono morti in un altro incidente a causa di un incendio scoppiato per cause non precisate in una galleria. Di questi bambini che frequentavano una scuola materna internazionale in Cina, dieci erano di nazionalità sudcoreana.