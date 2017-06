Anche quest’anno migliaia di cani – nonostante le proteste e le mobilitazioni che vanno avanti ormai da tempo – troveranno la morte in Cina durante il festival di Yulin, tristemente famoso proprio per la mattanza di migliaia di animali da compagnia che vengono macellati e mangiati. Da anni la Cina si divide su questo festival della carne di cane e quest’anno si sperava potesse essere evitata la strage di animali soprattutto perché lo scorso maggio era stata diffusa la notizia secondo cui il festival non si sarebbe svolto e sarebbe stato vietato il consumo di carne di cane. Una notizia che però, a quanto pare, non ha trovato conferma. La sagra della carne di cane, iniziata oggi nella città cinese della regione meridionale di Guangxi, è infatti in corso regolarmente. Yulin è una metropoli di 5 milioni e mezzo di abitanti, dove il 21 giugno di ogni anno, in occasione del solstizio d’estate, si celebra il festival per il quale vengono bolliti vivi e poi mangiati oltre diecimila cani e migliaia di gatti.

Cani torturati e uccisi per il festival – Molti dei cani arrivano al Festival dopo essere stati catturati per strada o sottratti ai loro padroni. Spesso sono anche malati e in città vengono trasportati in pessime condizioni, ammassati dentro piccole gabbie. E questo accade anche se da anni le associazioni degli animalisti di tutto il mondo si mobilitano per chiedere la fine di quella che viene definita la “sagra della crudeltà”. Il festival attira ogni anno migliaia di visitatori e a quanto pare, anche se sta diventando impopolare tra gli stessi cinesi che si dividono sul divieto – nessuno sembra disposto ancora a rinunciarci. Secondo la Humane Society International, ogni anno in Cina vengono uccisi per essere mangiati tra i dieci e i venti milioni di cani.