Una enorme frana ha travolto un villaggio della provincia sud occidentale cinese dello Sichuan. Circa quaranta – secondo quanto riferisce l'agenzia di stato Xinhua – le abitazioni che sono state sepolte nel villaggio di Xinmo, nella contea di Maoxian. La frana, provocata secondo le autorità locali dalle forti piogge cadute nella zona negli ultimi giorni, si è abbattuta alle sei del mattino ora locale, investendo anche due chilometri di un vicino fiume. La tragedia è avvenuta in una regione di colline abitata da tibetani e dalla minoranza etnica dei Qiang. Dalla montagna, secondo quanto ricostruito, è franata una quantità di terra stimata in 3 milioni di metri cubi. Alcune foto diffuse in rete dal Quotidiano del Popolo mostrano i soccorritori che avanzano fra montagne di fango e detriti. Sul luogo del disastro sono stati inviati circa 400 soccorritori, compresi agenti di polizia, muniti di macchine escavatrici e strumenti per rilevare segni di vita.

Oltre cento le persone rimaste intrappolate – Secondo quanto riferito da fonti del governo locale sono più di cento, con precisione 141 secondo i numeri riportati da Cctv, le persone che potrebbero essere rimaste sepolte sotto la frana. “È la frana più importante mai prodottasi qui dopo il sisma di Wenchuan”, ha detto un sopravvissuto.

Due persone salvate dai soccorritori – Finora due persone sono state tratte in salvo dai soccorritori mentre è stato recuperato il corpo senza vita di una terza persona. Una coppia con un bambino di un mese è riuscita a scappare proprio mentre la frana stava avanzando contro la propria casa. La città-contea di Mao ha 110.000 abitanti e il villaggio di Xinmo è nota localmente anche come meta turistica. Non si sa ancora se tra le persone intrappolate sotto la frana possano esserci anche dei turisti.