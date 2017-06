Orrore in Cina, dove un cane è stato imballato ancora vivo in un sacchetto e messo in vendita come carne. Doggo – questo è il nome dell'animale – è stato salvato grazie a un uomo che non è riuscito a rimanere indifferente di fronte alla scena che si è trovato davanti: in particolare l'uomo stava passeggiando lungo una strada quando ha notato un gruppo di persone che stavano vendendo cani vivi intrappolati in sacchetti per il consumo di carne. Così ha pagato 90 dollari e ne ha acquistato uno. Per salvarlo, certamente non per mangiarlo.

Non appena è tornato a casa l'uomo ha scattato una foto a quella strana confezione poi l'ha pubblicata sui social network allo scopo di dimostrare con quanta crudeltà molto spesso vengono ancora trattati gli animali. Anche la figlia Xingyi Danielle l'ha condivisa su Twitter, paragonando le fortissime immagini del cane intrappolato, pronto per essere ucciso e cucinato, a quelle di Doggo oggi, più felice che mai. "Almeno siamo riusciti a salvarne uno", ha detto la ragazza, che si è dichiarata "molto orgogliosa di papà".