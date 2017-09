Era uscita per andare al mercato, ma all’improvviso le si sono rotte le acque: non si è fatta prendere dal panico e ha partorito davanti a tutti. È successo a Yunfu, Cina del sud, nella provincia di Guangdong. Come si vede nel filmato amatoriale caricato su YouTube, la donna stava facendo acquisti – comprava frutta e verdura – quando, all’improvviso, ha capito di essere entrata in travaglio. Pochi secondi più tardi, il neonato scende tra le gambe della madre e finisce a terra, lasciando il suo lungo vestito macchiato di sangue. La donna, senza farsi troppi problemi, lo raccoglie ed è pronto a tornare a casa. Nel frattempo si sentono altre persone che, chiaramente preoccupate, chiedono se ha bisogno di aiuto. Successivamente sul posto è arrivata un’ambulanza, probabilmente chiamata dagli increduli presenti, e un’infermiera le ha tagliato il cordone ombelicale, come riporta Metro.

La neomamma avrebbe circa trent’anni. Dopo aver confermato che il neonato era sano, il personale medico sanitario ha offerto alla donna il ricovero in ospedale per ulteriori controlli: la ragazza però lo ha respinto, sembra per risparmiare soldi, preferendo invece tornare a casa con il figlioletto in un braccio e la sua spesa nell’altro. Come era facile immaginare, il filmato della donna che se ne va con il suo bambino è divenuto virale.