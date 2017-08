Un ragazzo di diciotto anni è morto in un boot camp, un centro di riabilitazione per la dipendenza da internet in Cina. Si tratta di uno di quei campi militari di correzione per i giovani che da tempo sono al centro delle polemiche per i loro metodi. Il giovane, da quanto è emerso, era arrivato nel centro il 3 agosto scorso e dopo due giorni, mentre i suoi genitori lo immaginavano al sicuro, era stato trasferito in ospedale dove è morto per motivi ignoti. L’autopsia ha rivelato che sul corpo del ragazzo c’erano più di venti ferite esterne e interne. “Il corpo di mio figlio era completamente ricoperto di cicatrici, dalla testa e piedi. Avevo mandato mio figlio in quel centro che stava bene fisicamente e dopo poche ore era morto”, è quanto ha raccontato la madre ai media locali. La donna ha detto che il ragazzo aveva sviluppato una grave dipendenza da internet e che lei e suo marito non erano in grado di aiutarlo.

Arrestati il direttore del centro e alcuni membri dello staff – In seguito alla morte del diciottenne sarebbero stati arrestati il direttore del centro e alcuni membri dello staff. Il centro di riabilitazione inoltre sarebbe stato chiuso per effettuare le indagini. Nel ricostruire la vicenda la stampa cinese ha spiegato che la morte del ragazzo ha riacceso le polemiche su questi centri di riabilitazione, ma in tanti si sono scagliati anche contro la famiglia del giovane, accusata di non aver saputo educare adeguatamente il figlio. I boot camp si sono moltiplicati negli ultimi tempi in Cina. Alcuni di questi campi di addestramento sono noti proprio le pratiche eccessivamente dure usate, dall'elettroshock alle percosse.