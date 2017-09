Tornano gli Stati Generali della Letteratura del Sud. Una quattro giorni di "parlamenti" mattutini, pomeriggi e serali, intervallati da reading, concerti e presentazioni di libri nella splendida cartolina di Pollica, nel Cilento, sul mare di Acciaroli e Pioppi. Il tema di quest'anno, dopo l'esordio del 2016 in cui fu analizzato il contrasto tra continuità e rottura, è quello relativo al binomio “Realtà/Invenzione”.

Intorno a questa polarità, applicata in particolare all’immagine del Sud e all’immaginario meridionale, si dipanerà la discussione tra gli scrittori invitati alla seconda edizione degli Stati generali della letteratura del Sud, in programma dal 28 settembre al 1 ottobre nella località in provincia di Salerno.

Un fitto programma prevede interventi, presentazioni, reading e altri momenti spettacolari, con la partecipazione di Ottavio Cappellani, Domenico Dara, Omar Di Monopoli, Donatella Di Pietrantonio, Paolo Di Stefano, Antonella Lattanzi, Salvatore Maira, Wanda Marasco, Francesco Marocco, Raffaele Nigro, Massimiliano Virgilio.

Promossi da Salerno Letteratura e dal Comune di Pollica, gli Stati generali hanno preso il via nel 2016, a orchestrare il tutto lo scrittore e critico Francesco Durante che, interpellato da Fanpage.it ha espresso la finalità della tre giorni, puntando il mirino dell'osservazione su un tema caldo della letteratura meridionale, spesso accusata di essere fagocitata dalla realtà e da un immaginario troppo centrato su quello generato da "Gomorra" in poi