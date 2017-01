Prima della sua incredibile cavalcata, aveva candidamente ammesso: "Non sono qua per essere un campione, ma solo per dimostrare che a 105 anni si può ancora andare in bicicletta". Robert Marchand è stato di parola, perchè sulla pista del velodromo francese di Saint-Quentin-en-Yvelines, ha infatti scritto una nuova pagina storica di questa disciplina percorrendo 22.547 km in un'ora. Quello realizzato dall'appassionato classe 1911, è il nuovo record dell'ora per la categoria "over 105 anni": un primato che già apparteneva a Marchand che, nel 2014, completò 110 giri e 26.927 km nella gara dedicata agli atleti della fascia 100-104 anni. Prima di questi due record dell'ora, il francese era in realtà già finito sulle prime pagine dei quotidiani del suo paese per l'impresa di Aigle in Svizzera, dove a 100 anni aveva corso in un'ora 26.727 chilometri.

Il segreto di Marchand.

Arzillo e sempre pronto alla battuta ("Se riuscissi a fare 30 chilometri verrei accusato di doping"), il transalpino è stato in passato anche un ginnasta e un boxeur prima di dedicarsi completamente alle due ruote. Intervistato dai media francesi, prima del suo tentativo, ha svelato il segreto della sua eterna giovinezza: "Ho sempre fatto sport, mangiato tanta frutta e verdura e mai bevuto troppo caffè – ha dichiarato – Faccio tra i 10 ed i 20 chilometri al giorno sulla bici, ma preferisco farli al coperto perchè ho paura di prendere freddo". A festeggiare insieme a lui il nuovo record dell'ora, anche il suo entourage che da sempre lo segue dal punto di vista fisico. La nuova impresa è stata infatti resa possibile anche dal lavoro dell'equipe medica, che hanno tenuto sotto stretta sorveglianza il ciclista con alcuni sensori posizionati sul corpo dell'uomo: "Marchand ha 105 anni, ma ha polmoni degni di un uomo sulla cinquantina", hanno fatto sapere i medici al termine dell'impresa.