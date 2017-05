Brutta notizia per l'ex pornostar ungherese e icona dei film hard Ilona Staller, più nota con il nome d'arte di Cicciolina. Il giudice monocratico del Tribunale di Roma, infatti, oggi l'ha condannata alla pena di un anno di reclusione nel processo in cui era imputata per tentata truffa ai danni di una società di assicurazioni. I fatti contestati all'attrice ed ex parlamentare italiana risalgono a diversi anni fa e più precisamente al 19 novembre del 2011 quando la Staller si presentò al pronto soccorso dell'ospedale Villa San Pietro, nella Capitale, con una ferita alla mano.

In quella occasione Cicciolina riferì di essere stata ferita dal morso di un cane ma, dopo le prime cure, rifiutò di sottoporsi all'antitetanica e andò a casa. Alcuni mesi dopo, però, l'ex porno attrice chiese un risarcimento danni alla sua assicurazione, con cui aveva stipulato una polizza contro gli infortuni, presentando un certificato medico che attestava per lei tre mesi di inabilità al lavoro proprio a causa di quel morso.

L'assicurazione però avvio delle verifiche sul caso scoprendo che il certificato medico era stato firmato da Giancarlo Strani, un caro amico della 63enne pornodiva, il cui nome non compariva affatto tra gli iscritti all'Ordine dei medici. Alla luce della scopetta, la società di assicurazioni ha presentato una denuncia a carico della Staller e di Strani per tentata truffa che ha portato al processo e alla sentenza di oggi che ha visto la condanna di Cicciolina ad un anno e quella dell'amico a sei mesi .