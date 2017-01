Attimi di tensione questa mattina a Verona, dove un gruppo di richiedenti asilo ha dato vita a una protesta scendendo in strada per denunciare le presunte cattive condizioni di accoglienza riservate loro dagli operatori dell'Ostello Santa Chiara. In particolare, i manifestanti hanno sollevato lamentele sulla qualità del cibo che viene loro servito, che in più di un'occasione sarebbe stato scaduto. Durante la protesta gli immigrati hanno rovesciato alcuni cassonetti e per bloccare il traffico. La Polizia, intervenuta sul posto, ha deviato la circolazione, compresa quella dei mezzi pubblici, fino a quando la situazione è stata riportata alla normalità.

Una testimone, residente nei pressi del luogo della protesta, ha raccontato: "Hanno cominciato a urlare intorno alle 9, così ho chiamato l'altro ostello che li ospita a San Giovanni in Valle per mettere al corrente i gestori del problema, ma la situazione è peggiorata alle 11.30 quando alcuni si sono distesi sulla strada bloccando il traffico, altri lanciavano i cassonetti e altri calciavano le auto. C'era la colonna di vetture e autobus e tutti che urlavano, poi alle 12.15 è arrivata la polizia che ha deviato il traffico verso piazza Isolo".

La protesta di stamattina è stata organizzata a poche ore di distanza dalla tragedia al centro di prima accoglienza di Cona, in provincia di Venezia, dove una richiedente asilo di 25 anni – ospite della struttura – è stata trovata senza vita all'interno di una toilette. A seguito della notizia, gli altri immigrati hanno organizzato una rivolta sedata solo la scorsa notte da polizia e carabinieri. La protesta ha costretto alcuni operatori del centro (almeno 25 persone, tra cui due medici e un’infermiera) a barricarsi nei container e negli uffici. Secondo i profughi Sandrine Bakayoko, questo il nome della vittima, non sarebbe stata soccorsa tempestivamente: “Stava male da giorni, tossiva, aveva la febbre. Questo non è un posto dove ospitare delle donne", ha raccontato il compagno, arrivato con lei dalla Libia 4 mesi fa. La direzione della società che gestisce il progetto di accoglienza ha invece comunicato che i soccorsi sono arrivati immediatamente.