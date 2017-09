Non è un buon periodo per la compagnia aeree americane in termini di relazioni col pubblico a bordo dei velivoli. Dopo la vicenda del medico di origini cinesi, David Dao, costretto con la forza a scendere da un volo della United Airlines in overbooking per fare posto a dei dipendenti di una compagnia satellite, stavolta è toccato alla Southwest Airlines finire nella bufera.

Come si vede in un filmato girato da un altro passeggero, una donna, dopo aver dichiarato di essere allergica ai cani – due animali erano a bordo del volo che doveva decollare da Baltimora alla volta Los Angeles – è stata prelevata con la forza da almeno tre agenti della polizia del Maryland e scaraventata fuori dall’aereo tra le grida e le proteste della giovane. Nell’audio si vede la donna trascinata di penso lungo il corridoio verso il portellone. La donna cerca di far desistere i poliziotti, urlando: “Mio padre ha un intervento chirurgico domani. Cosa state facendo? Non toccatemi”. Ma gli agenti non sembrano voler sentire ragioni: “Forza signora, andiamo. Cammini”.

La donna è stata poi fermata ed incriminata per comportamento ostile, rifiuto di obbedire ad un ordine della polizia, disturbo della quiete pubblica e resistenza all'arresto. È stata quindi portata davanti alla Corte della contea di Anne nel Maryland e poi rilasciata solo dopo essere stata formalmente accusata dei reati che avrebbe commesso.

Dopo la diffusione del video in questione, la Southwest Airlines si è subito scusata, per quanto abbia giustificato l’accaduto ricordando che "le nostre regole prevedono di negare l'imbarco ad un cliente che, se sprovvisto di certificato medico, sostenga di poter avere reazioni allergiche potenzialmente letali e non può volare senza problemi per la presenza di animali a bordo". E ancora: "Offriamo pubblicamente le nostre scuse a questa cliente per la sua esperienza e la contatteremo personalmente per rispondere alle sue rimostranze".