in foto: Raffaele Iavazzi, presidente della Juve Caserta

La Juve Basket Caserta è fuori dalla serie A. La notizia era nell'aria da giorni ma è stato ufficializzata nel corso del Consiglio federale appena concluso a Roma. All'origine della decisione della Federbasket irregolarità amministrative che sono legate alle passate stagioni. Due i punti dolenti che la società casertana paga a caro prezzo: il mancato pagamento di un giocatore (Bobby Jones) sotto contratto con la Juve due stagioni fa e un altro rilievo più tecnico. Le società sono infatti tenute a mantenere un equilibrio fra ricavi, indebitamento e patrimonio netto, ma Caserta non ha rispettato questi parametri a causa di un buco che sembrerebbe di circa 200mila euro.

Già durante la stagione c'erano stati dubbi sulla tenuta economica della storica società oggi guidata da Raffaele Iavazzi. L'ormai ex cestista casertano Edgar Sosa, fino a quel momento miglior giocatore del quintetto allenato da Sandro Dell'Agnello, ha lasciato polemicamente la Campania a marzo accusando il club di non averlo pagato. Dopo la denuncia di Sosa era arrivata anche la solidarietà da altri ex giocatori della Juve. Pronta la smentita del club con la Federazione che però in quella circostanza attivò ulteriori controlli. A distanza di pochi mesi la stangata.

in foto: L'ex coach Sandro Dell'Angello

Eppure Caserta sembrava pronta a ripartire. Già sotto contratto un nuovo allenatore, ovvero l'ex Milano e Pesaro Piero Bucchi. Così come due giocatori importanti come il ‘paisà' Ryan Arcidiacono e il capitano Marco Giuri, il cui contratto era stato da poco rinnovato. Per loro la doccia fredda, con la possibilità però di trovare una nuova collocazione. Al posto di Caserta dovrebbe tornare in serie A la Vanoli Cremona, retrocessa sul campo al termine della scorsa stagione.

L'ultima squadra a venire esclusa dalla massima serie era stata un'altra campana, vale a dire la Sebastiani Napoli nel 2010 per diverse irregolarità e mancati pagamenti. Nel 2008 invece era toccato a Capo d'Orlando, quando il club del presidente Sindoni venne estromesso per via di una relazione negativa da parte dell'organismo di controllo, perdendo anche la partecipazione alle coppe europee. A distanza di pochi anni l'Orlandina è tornata in massima serie. La speranza per una piazza storica come Caserta è di tornare sui palcoscenici più prestigiosi il prima possibile, seguendo le orme dei siciliani.