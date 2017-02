BELVEDERE SPINELLO (CROTONE) – Lotta tra la vita e la morte un ragazzo di 13 anni che questo pomeriggio è stato colpito da un lampione che gli è caduto addosso. L'incidente è avvenuto a Belvedere Spinello, in provincia di Crotone. Il ragazzino è stato colpito tra la testa e la spalla dalla parte finale di un faro dell'illuminazione mentre stava assistendo ad una partita di calcio di seconda categoria. È stato soccorso immediatamente e in considerazione delle condizioni apparse subito serie è stato trasferito in elisoccorso nell'ospedale civile di Catanzaro dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Dopo essere stato colpito dal grosso riflettore, il tredicenne è precipitato dalla tribuna dove si trovava da un'altezza di due metri. La partita tra la compagine locale e le Stelle Azzurre di San Giovanni in fiore è stata sospesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti.