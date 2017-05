Mattinata d’ordinaria follia ad Isernia. Una donna ha accoltellato una tassista nella sua vettura di servizio e poi si è gettata da un viadotto ma la sua caduta, fortunatamente, è stata attutita dai rami degli alberi. I fatti sono avvenuti lungo la Statale 85 all’altezza del bivio per Santo Spirito a Isernia.

Secondo le prime informazioni sono coinvolte due “conoscenti”, originarie di Pettoranello. Non è in pericolo di vita la donna accoltellata, 35 anni, mentre è in prognosi riservata colei che l'ha aggredita, di un anno più piccola. Quest’ultima si sarebbe rivolta alla tassista per farsi accompagnare da un paese a poca distanza da Isernia ad un maxi center cinese di Macchia d'Isernia. Sulla strada del ritorno però deve essere successo qualcosa. La passeggera avrebbe infatti estratto dalla borsa un coltello da cucina e ha colpito la conducente, sul corpo e alla testa. La 35enne avrebbe tentato in qualche modo di difendersi con le mani, viste le ferite riportate anche agli arti.

Successivamente la più giovane, è scesa velocemente dalla vettura e si arrampicata sul guard rail. A quel punto alcuni automobilisti, vista la scena, si sono fermati e hanno tentato di dissuaderla, ma non c'è stato nulla da fare. La 34enne si è lanciata nel vuoto. Per sua fortuna la vegetazione ha attutito il colpo. Sul posto la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118, che hanno recuperato la donna per poi trasportarla all'ospedale ‘Veneziale’. Così come la tassista. Gravi le loro condizioni, tuttavia la conducente dell'auto non sarebbe in pericolo di vita, mentre la donna che si è gettata dal Viadotto è in prognosi riservata.

La Squadra Mobile ora indaga per capire l'esatta dinamica dei fatti e soprattutto per risalire al movente del gesto. Il coltello è stato rinvenuto fuori dall'auto. Resta da chiarire se la donna lo avesse con sé già da prima di recarsi al supermercato o se sia stato acquistato proprio nel negozio.