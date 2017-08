Una giovane madre della Pennsylvania è stata accusata del tentato omicidio della figlia di appena otto mesi, chiusa in un sacchetto della spazzatura e abbandonata. La piccola è stata trovata da un passante a poche centinaia di meri dalla casa della mamma: l'uomo, passeggiando, aveva sentito un rumore sospetto provenire da un sacco nero così, immaginando che ci fosse dentro un animale, si è avvicinato e l'ha aperto scoprendo che in realtà conteneva una neonata.

La piccola è stata immediatamente soccorsa dai residenti della zona, che hanno riscontrato che era ancora viva e apparentemente non versava in gravi condizioni: immediatamente è stata chiamata una volante della polizia e un'ambulanza, che ha trasportato la bambina in ospedale per sottoporla agli accertamenti del caso. La polizia, invece, nel giro di una giornata è risalita all'identità della piccola ed ha posto sotto interrogatorio la madre, che dopo aver cercato delle giustificazioni ha confessato l'orribile delitto spiegando che non desiderava avere un figlio. La donna è stata arrestata e per la sua scarcerazione è stata posta una cauzione di 250mila dollari.