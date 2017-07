Stava camminando quando ha udito, da dentro una macchina, le grida a dir poco disperate di un bambino che era rimasto chiuso dentro nel parcheggio di un supermercato di Hamilton, in Inghilterra. Nell'abitacolo, in cui la temperatura era rovente, si trovava un bambino di 5 mesi che ormai faticava anche a respirare visto il caldo che faceva all'interno della vettura: il passante ovviamente ha chiamato immediatamente la polizia, che ha liberato il piccolo prima che fosse troppo tardi. In seguito l'uomo ha postato una fotografia su facebook e raccontato cosa era accaduto: "Stavo tornando alla mia macchina quando ho sentito delle urla provenire da un'automobile. Mi sono avvicinato, ho guardato nell'abitacolo e notato che c'era un neonato completamente solo. A quel punto ho capito che la madre o il padre erano a fare spesa al supermercato, così ho chiesto alla direttrice di dare l'allarme".

Prima dell'arrivo della polizia intorno alla vettura si era formato un capannello di persone che tentavano di aprirla senza sfondare il finestrino: è stato in quel momento che è arrivata la madre del bambino con in mano due buste della spesa. La donna era evidentemente imbarazzata ed ha subito capito di aver rischiato di combinare un guaio molto serio, ma non ha tardato ad aprire lo sportello della macchina e verificare come stava suo figli. Fortunatamente il piccolo, bagnato di lacrime e sudore, era in buone condizioni.