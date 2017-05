in foto: Tori Lee castillo, 39 anni.

Ha rinchiuso i suoi due bambini di 2 e 5 anni nel bagagliaio della sua auto per poter andare a fare shopping al centro commerciale senza troppi fastidi. Così, Tori Lee Castillo, 39enne originaria di Riverdale, nello stato dello Utah, Stati Uniti, è stata arrestata con l'accusa di abuso su minori. Alcuni passanti hanno sentito le urla dei piccoli provenire dalla vettura, che si trovava nel parcheggio del mall e che ondeggiava per i bruschi movimenti dei due che tentavano di liberarsi, e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Quando la donna è ritornata per prendere la macchina, è stata fermata dalla polizia, mentre i figli sono stati trasferiti in una struttura gestita dai servizi sociali in attesa di avere maggiori chiarimenti sulla vicenda.

"Per fortuna molte persone si sono preoccupate dopo aver sentito le urla dei piccoli provenire dalla macchina", ha dichiarato un portavoce delle forze dell'ordine locali. Queste hanno suggerito alla bimba più grande come utilizzare la leva di emergenza per uscire dalla vettura. Una volta fuori, i due fratellini hanno cominciato a piangere e sono stati sottratti alla donna che si trova ora in prigione e dovrà rispondere dell'abbandono dei figli davanti al tribunale.