Stavano passando un tranquillo week-end al mare e mai avrebbero immaginato che sarebbe potuto finire al pronto soccorso. Un solo momento di distrazione, ma è stato sufficiente a provocare un incidente potenzialmente pericolosissimo. La coppia padovana si trovava al mare venerdì sera, in vacanza al camping Tredue di via Venier a Sottomarina, quando verso le 20.30 si apprestavano a bere un tradizionale caffè da dopo cena. Il loro bimbo, di poco più di un anno, nel giro di pochissimi secondi è riuscito ad approfittare di un attimo di distrazione e a sfuggire al controllo dei genitori. Pochi attimi, e il bambino è riuscito a versarsi il caffè bollente che in quel momento era sulla tavola, appena versato nella tazzina. Le urla disperate del piccolo hanno richiamato l'attenzione di mamma e papà che, terrorizzati dall'accaduto, hanno avvertito immediatamente il 118. Una volta sul posto, i medici del suem di Chioggia hanno immediatamente curato il piccolo, che presentava numerose ustioni su tutto il corpo e aveva bisogno di un intervento estremamente rapido.