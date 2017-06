Muore d'infarto mentre corre a casa per soccorrere la madre, colta da un malore. E' accaduto vicino a Vasto, in provincia di Chieti, a Carlo Festa, un uomo di 65 anni, stroncato da un colpo al cuore mentre si accingeva a prestare i primi soccorsi all’amatissima mamma Maria, ora ricoverata all’ospedale di Pescara. La tragedia è accaduta nella mattinata di ieri a Monteodorisio. Dopo aver appreso che l'anziana madre si era sentita male, il signor Carlo Festa si è precipitato subito in macchina, col cuore in gola per le sorti della donna, 86 anni. L'uomo, da poco più di un anno pensionato, ha letteralmente bruciato i pochi chilometri che dividono Monteodorisio da Vasto, dove viveva insieme alla famiglia.

Una volta in via San Salvatore, al civico 9, il 65enne ha trovato la mamma riversa a terra dopo una caduta. Stremato per il caldo e allarmato per le condizioni dell'anziana, l’uomo ha telefonato al 118 chiedendo aiuto. Affannato, avrebbe cercato persino la cartella clinica della donna per fornire ai medici tutte le indicazioni utili sullo stato di salute della madre. All’improvviso, con i sanitari giunti sul posto, Festa si è sentito male: impallidito, dopo una stretta al petto avrebbe tentato di prendere aria. Tutto inutile: è morto all’istante, come hanno constatato, sbigottiti, i medici del 118.