Una rottura del rapporto di coppia e la conseguente fine di una relazione coniugale, potrebbe essere questa la causa dietro alla terribile tragedia avvenuta sabato mattina a Francavilla al Mare , in provincia di Chieti. Un uomo di 42 anni, autista di autobus, infatti si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa mentre era al telefono con la moglie dalla quale si stava separando. Nonostante i successivi soccorsi, per l'uomo, non c'è stato nulla da fare, quando i sanitari sono accorsi sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il suicida stava parlando al telefono con la moglie che era in viaggio in autobus per recarsi in vacanza sulla riviera Romagnola con i 2 bambini di 8 e 5 anni della coppia quando è avvenuta la tragedia. Nel dettaglio, il 42enne che vive già separato dalla donna, pare che questa mattina abbia raggiunto la ex casa di famiglia a Francavilla dove abitano moglie e figli ma non trovando nessuno abbia subito chiamato al cellulare la donna. Tra i due sembra sia scoppiato l'ennesimo diverbio telefonico dopo una discussione sul loro rapporto ormai concluso, poi improvvisamente il 42enne si è tolto la vita mentre era ancora al telefono.

È stata la stessa donna a capire cosa fosse accaduto allertando subito la polizia al numero di emergenza che ha poi girato la chiamata ai carabinieri della stazione cittadina. I militari, recatisi sul posto, hanno fatto la brutta scoperta. Secondo i primi accertamenti, l'arma utilizzata per l'estremo gesto è una pistola da poligono, regolarmente detenuta.