Stava giocando sulla veranda dell’agriturismo di Villa Santa Maria, in provincia di Chieti, in cui era in vacanza con la mamma, il papà e il fratellino, quando è stato attaccato da uno sciame di vespe. Una bruttissima disavventura quella capitata ad un bimbo di un anno e due mesi di Jesi.

Il piccolo si trovava in una contrada vicino al lago di Bomba e in base a quanto ricostruito, nel tardo pomeriggio, che era sulla balconata della struttura ricettiva, quando è finito per gioco contro un tavolo, sotto il quale si trovava un nido di vespe. Gli insetti hanno cominciato ad attaccarlo e a pungerlo su tutto il corpo. Ha riportato almeno una decina di punture, ma fortunatamente non è un soggetto allergico e non risulta in pericolo di vita. Ma la paura è stata tanta. A soccorrerlo sono intervenuti gli operatori del 118.

In un primo momento si è temuto che il piccolo potesse andare in shock anafilattico, così è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che lo ha condotto all'ospedale SS Annunziata di Chieti, dove si trova in osservazione nel reparto di Pediatria. Il bimbo è stato sottoposto agli accertamenti dei sanitari e adesso sta meglio.