Scott Dozier è un omicida e ha deciso di farla finita: si è rivolto alla giustizia del Nevada e il permesso gli è stato accordato. Forse non ce la fa più a convivere con i sensi di colpa, o forse ha semplicemente scarsa fiducia nella giustizia americana. Quel che è certo è che un giudice gli ha dato ragione e ha fissato per lui la data della sua dipartita: il 16 ottobre si terrà la sua esecuzione. Avrebbe preferito essere eliminato mediante fucilazione, ma la sua morte avverrà tramite iniezione di veleno, che è il metodo utilizzato in quello Stato.

L'omicidio per cui è stato condannato è avvenuto nel 2002, e probabilmente Dozier era invischiato in una storia di regolamento di conti per droga. L'uomo si aggiunge quindi alla schiera dei "volontari"che scelgono di porre fine alla loro vita perché non vogliono scontare la pena in carcere. La volontà di auto-soppressione è un fenomeno molto diffuso tra i criminali negli Stati Uniti: dal 1977, le esecuzioni di “volontari” sono state 148, ben una ogni 10. E si teme per un effetto domino. C'è il rischio che questa tendenza possa essere in crescita per un effetto contagio: un'ondata di emulazioni si potrebbe verificare anche in quegli stati dove le esecuzioni sono state quasi del tutto abolite. La storia solleva dilemmi etici. Può lo Stato di fatto autorizzare un suicidio? Anche se si tratta del libero arbitrio di una persona, la libertà di morire può indurre un "volontario" a considerare la morte come una via d'uscita dai problemi, facendo così riprendere le esecuzioni in luoghi in cui si erano ormai quasi del tutto estinte.