Di solito durante i processi si cerca sempre di evitare la prigione e di avere una condanna più mite possibile, per questo quando i giudici della Teesside Crown Court, nel Nord Est dell'Inghilterra, hanno ascoltato le richieste dell'imputato in aula sono rimasti senza parole. L'uomo, su cui grava una condanna a quattro mesi per disturbo dell'ordine pubblico e tentata aggressione ma con pena sospesa, ha chiesto di essere messo in carcere in modo da esser dentro il giorno del suo compleanno. Dietro l'originale richiesta però si nasconde una vita fatta di stenti a cui il 23enne Bradley Grimes ha deciso di sfuggire almeno per qualche tempo, rifugiandosi in carcere.

"Almeno in prigione mi sveglierò il giorno del mio compleanno in un posto caldo e con la colazione" ha spiegato infatti il giovane che ha passato anni nelle case di cura per vari problemi psicologici e gli ultimi sei mesi a dormire in strada e sotto i ponti. "L'unico motivo per cui sta chiedendo di essere mandato in prigione è che si trova in una situazione impossibile da sostenere in quanto non ha casa e in caso di libertà ritornerebbe in strada" ha spiegato il suo difensore. Il giudice per il momento ha rimandato la decisione accogliendo però ha parzialmente le sue richieste: il 23enne ha passato la notte in custodia in una cella di un commissariato di polizia per svegliarsi al caldo nel giorno del suo compleanno