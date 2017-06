Il suo obiettivo era chiaro: tornare con il suo ex fidanzato anche solo per una notte. Per questo motivo, Krystina Joy Rivera, 27enne della Florida, gli aveva inviato numerosi messaggi di testo espliciti, nei quali manifestava l’intenzione di fare sesso con lui. L’uomo però non le ha mai risposto.

Ma la donna non si è data per vinta: ha deciso di recarsi direttamente a casa del suo ex, Ronald, ed è stato proprio qui, alle 5 del mattina, che ha fatto l’amara scoperta: il ragazzo era a letto con la sua nuova fidanzata, Julie. Krystina non ci ha visto più dalla rabbia. Ha cominciato a colpire la sua rivale in amore con dei pugni alla testa e alla fine è stata arrestata per aggressione. Secondo il rapporto della polizia, la 27enne sarebbe entrata "illegalmente e senza invito" nella casa dell’ex sulla 53rd Avenue North, a St Petersburg, nella Contea di Pinellas. Sembra che l’uomo non avesse neanche letto i messaggi inviatigli dalla ragazza, perché impegnato a letto con la sua nuova donna. Nella relazione della polizia, viene evidenziato come la Rivera, "senza dire una parola, ha iniziato a picchiare Julie in faccia ripetutamente".

La ragazza ha subito diverse lesioni e ferite al volto, tutte superficiali. In questi giorni si sta svolgendo il processo a carico della ex gelosa che però ha negato ogni imputazione, dichiarando di essere stata invitata al residence. Contro di lei ci sono però gli sms inviati a Ronald ai quali il giovane non avrebbe risposto.